В Воронежской области провалились торги на строительство обхода Боброва

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-06T16:52:44+03:00

Это не первый раз, когда данный тендер так и не находит логического завершения

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Тендер на строительство обхода Боброва в Воронежской области, видимо, придется провести еще раз. Согласно протоколу размещенному на сайте госзакупок 6 ноября, аукцион признан несостоявшимся. Интересно, что цена контракта превышала 5,1 млрд рублей. Однако ни одна компания не подала предложение о цене контракта в ходе торгов.

История тянется с 2017 года – тогда тендер на 4,55 млрд так и не состоялся по неизвестным причинам. Однако ошибки, видимо, были исправлены, и проведен новый конкурс, согласно которому в октябре победителем была признана компания «Трансстроймеханизация». Однако ФАС отреагировал на жалобу другой фирмы «Автобан» и отменил итоги аукциона. Теперь очередная загвоздка – посмотрим, как она будет решена.