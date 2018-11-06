В Воронежской области у предпринимательницы отберут «заросшую» землю
В мае 2014 года администрация Панинского района передала в аренду предпринимательнице участок площадью свыше 50 гектар. Его было разрешено использовать в сельскохозяйственных целях.
- Однако, указанный участок ИП К(Ф)Х Сушковой К.Б. не используется по своему назначению с момента заключения договора аренды, в связи чем более 50 % его площади заросло различной сорной и древесной растительностью, - отмечают в региональной прокуратуре.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Дело направлено в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой области.