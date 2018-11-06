На шесть лет в тюрьму отправили курьера, перевозившего гашиш и марихуану через Воронеж

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-06T16:02:07+03:00

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Богучарский районный суд приговорил 34-летнего Аднана Хазаала к шести годам колонии строгого режима. Он признан виновным в «Покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

В начале июня 2018 года Хазаал договорился с «неустановленным лицом» - они должны были вместе торговать наркотиками. У каждого была своя роль. Так, Хазаал должен был перевезти наркотики из Москвы и продать их в Сочи и в Пятигорске.

- Получив наркотические средства: гашиш, марихуану, а также другие вещества, общей массой свыше 5 кг, Хазаал направился на автомобиле к местам сбыта. Однако на стационарном посту ДПС в Богучарском районе он был остановлен сотрудниками полиции. При досмотре автомобиля наркотики были обнаружены в мешке с углем, - рассказали в региональной прокуратуре.