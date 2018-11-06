2018-11-06T15:23:19+03:00
Звезды

Фестиваль Маршак показал на закрытии спектакль по Маркесу c "живыми" куклами

Постановку привез театр имени Образцова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Старый сеньор...""Старый сеньор..."Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На закрытии четвертого Маршакфеста воронежцам показали постановку одного из самых титулованных трупп. Театр кукол имени Образцова привез спектакль «Старый сеньор и…», отмеченный «Золотой маской» и премией СТД «Гвоздь сезона».

"Старый сеньор..." Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Старый сеньор..."Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Режиссер Виктор Никоненко обратился к творчеству Маркеса - новеллам «Очень старый человек с огромными крыльями», «Самый красивый утопленник в мире», «Набо - негритенок, заставивший ангелов ждать». Труппе удалось создать необычную, пронзительную атмосферу, царящую в рассказах колумбийского писателя. Театр удивил зрителей огромными, в человеческий рост, куклами. И тонкой проработкой мельчайших деталей - морщинок, глаз, суставов пальцев - куклы двигаются словно живые. Все благодаря таланту постановщиков и кукловодов - каждым героем руководит от двух до четырех человек. При этом «одежда сцены» и световое оформление скрывают работу артистов, находящихся в шаге от персонажа.

"Старый сеньор..." Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Старый сеньор..."Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я прочитал рассказы Маркеса в 70-х и делал сейчас спектакль под тем впечатлением от них. Пришлось попросить друга написать текст монолога старухи, потому что у Маркеса нет в произведениях прямой речи, - признался режиссер Виктор Никоненко. - Сеньору делали киношники. Ей управляют три человека: один внутри, на платье спереди встрижен ворс ткани, через это просвечивающее пятно он смотрит перед собой и делает пассы руками, другой сзади управляет головой, ртом и говорит по-тарабарски, еще один актер управляет сзади через трос глазами и переводит историю, а еще одна девочка на подхвате - подает все необходимое. Что интересно, ребята не видят, что делают другие, не видят саму куклу - работают буквально вслепую. При этом кукла выглядит как живая.

"Старый сеньор..." Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Старый сеньор..."Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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