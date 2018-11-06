Глава управления делами Воронежской области ушел с поста по собственному желанию

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-06T15:14:16+03:00

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В правительтве Воронежской области снова кадровые перестановки. Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении от должности Александра Кучеренко. Чиновник возглавлял управление делами Воронежской области недолго, с апреля этого года. Александр Гусев подписал документ сегодня, 6 ноября.

Новость об этом опубликовали на сайте правительства региона. В прессс-службе уточняют, что Кучеренко уволили "в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе".