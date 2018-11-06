В Воронеже водитель угрожал пистолетом случайному прохожему

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-06T15:05:01+03:00

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6 ноября на Проспекте Революции поделить дорогу не сумели водитель машины «Дэу Нексия» и пешеход. Автомобилисту якобы не понравилось, что какой-то незнакомец учит его управлять его же транспортом. Не долго думая, он вытащил из салона машины пистолет и начал угрожать воронежцу словами: «Я тебе сейчас ногу прострелю».

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам подтвердили, что такой инцидент действительно случился. Не сумевшего сдержать себя автомобилиста задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Пока не ясно, с чего же на самом деле начался конфликт. Да и что за пистолет достал мужчина? Боевой или игрушечный? От этих фактов зависит, какое наказание будет грозить водителю с оружием.