2018-11-06T14:46:09+03:00
Происшествия

Девушка из Воронежской области перерезала ножом горло своему сожителю

Расправой закончился очередной конфликт молодой пары
Олег ИВАНОВ
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5 ноября в доме на улице Заводская поселка Латная Семилукского района было обнаружено тело 27-летнего местного жителя. При этом его шея была располосована ножом. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Под подозрение попала 24-летняя местная жительница, проживавшая с погибшим мужчиной в гражданском браке. Она в итоге призналась, что они поругались. Сама женщина была пьяна. Не контролируя себя, он накинулась на сожителя с кухонным ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены подозреваемая и очевидцы преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Семилуки СУ СКР Дмитрий Мальцев.

Женщине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

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