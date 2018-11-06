Воронежцев научат, как спасти жизнь себе или другому во время приступа астмы

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-06T15:39:30+03:00

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8 ноября в Воронеже проведут открытый обучающий урок для тех, кто страдает астмой, и их близких. Ведущие пульмонологи Москвы и Воронеже расскажут, какой образ жизни вести и как не подвергать себя опасности, и что делать, если приступ застал вас врасплох. Немного грамотности в борьбе с самым распространенным заболеванием органов дыхания никому не помешает. Такие астма-школы, как они называются - сегодня мировая практика.

- Нельзя недооценивать опасность бронхиальной астмы: ежегодно это заболевание уносит жизни почти 250 тысяч человек во всем мире и многих делает инвалидами – говорит главный пульмонолог областного департамента здравоохранения, заведующая пульмонологическим отделением ВОКБ №1 Наталья Костина.

Узнать о том, как правильно оказывать первую помощь, и задать свои вопросы можно будет 8 ноября в конференц-зале областной больницы. Начнется лекция в 10 утра.