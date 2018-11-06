2018-11-06T14:34:24+03:00
Происшествия

Воронежского фермера будут судить за мошенничество на два миллиона

Уголовное дело передали в суд
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронежской области вскоре будут судить фермера, который незаконно получил денежную поддержку от государства. Уголовное дело уже передали в суд. Вот что сообщает по этому пресс-служба регионального управления полиции:

- Фермер обратился в госучреждение для получения гранта на развитие животноводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства. Он предоставил подложные документы о наличии у него рынка сбыта изготавливаемой им продукции, в частности договор купли-продажи на 30 тонн мяса говядины. На основании фиктивных документов обвиняемый незаконно два миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине грозит до лет лишения свободы.

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