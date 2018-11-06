Находившегося в федеральном розыске мужчину поймали за неоплаченный счет в воронежском ресторане

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-06T14:01:59+03:00

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Ночью 6 ноября в одном из ресторанов Воронежа произошел конфуз: двое мужчин не отказывали себе в алкоголе, но когда же пришло время платить по счету, они просто послали официанта по известному адресу. Сотрудник кафе настаивал, но дебоширов это только раззадорило и они принялись ругаться матом и на сотрудников, и на посетителей.

Работника заведения ничего не оставалось, как вызвать сотрудников воронежской Росгвардии. Вневедомственная охрана задержала дебоширов до приезда следственно-оперативной группы.

- Выяснилось, что один из них, 20-летний житель села Илек Оренбургской области, более двух лет находится в федеральном розыске за кражу. Информация о задержании передана инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.