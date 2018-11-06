2018-11-06T14:01:59+03:00
Происшествия

Находившегося в федеральном розыске мужчину поймали за неоплаченный счет в воронежском ресторане

Его отправили инициаторам розыска
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 6 ноября в одном из ресторанов Воронежа произошел конфуз: двое мужчин не отказывали себе в алкоголе, но когда же пришло время платить по счету, они просто послали официанта по известному адресу. Сотрудник кафе настаивал, но дебоширов это только раззадорило и они принялись ругаться матом и на сотрудников, и на посетителей.

Работника заведения ничего не оставалось, как вызвать сотрудников воронежской Росгвардии. Вневедомственная охрана задержала дебоширов до приезда следственно-оперативной группы.

- Выяснилось, что один из них, 20-летний житель села Илек Оренбургской области, более двух лет находится в федеральном розыске за кражу. Информация о задержании передана инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шесть лет в тюрьму отправили курьера, перевозившего гашиш и марихуану через Воронеж
Фестиваль Маршак показал на закрытии спектакль по Маркесу c "живыми" куклами
Глава управления делами Воронежской области ушел с поста по собственному желанию
В Воронеже водитель угрожал пистолетом случайному прохожему
Девушка из Воронежской области перерезала ножом горло своему сожителю
Воронежцев научат, как спасти жизнь себе или другому во время приступа астмы
Воронежского фермера будут судить за мошенничество на два миллиона
В центре Воронеже спиливают больные деревья на улицах Комиссаржевской и Мало-Терновой
Воронежцы поставили оценку качеству дорог и парковок в нашем городе
Воронежцам предлагают бесплатно пройти раннюю диагностику меланомы
Воронежские депутаты обсудили социально-экономическую стратегию развития города на 17 лет
В 2018 году в Воронеже пять человек погибли и 69 пострадали по вине пьяных водителей
Воронежские работодатели рассказали, какие льготы предоставляют сотрудникам
В Воронеже следователи проверяют информацию о том, что женщине ампутировали здоровую ногу вместо больной
Воронежские и итальянские благотворители будут обучать сирот в Воронеже футболу
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
В Воронеже на Московском проспекте загорелись провода
Под Воронежем "Гранта" насмерть сбила пенсионера, переходившего дорогу вне "зербы"
На трассе М-4 под Воронежем "Митсубиси" сбила пешехода: в полиции пытаются установить его личность
Глубокой ночью в воронежском дворе загорелись "Митсубиси" и "Приора"
В Воронежской области желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Воронежскую детвору научили разговаривать с чаем
Воронежские водители зарабатывают 40 тысяч рублей, а московские - 70