В центре Воронеже спиливают больные деревья на улицах Комиссаржевской и Мало-Терновой

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-06T13:59:00+03:00

В ближайшее время эти работы продолжатся на других улицах

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В центре Воронежа сейчас обследуют насаждения, чтобы выявить опасные аварийные и просто старые, нездоровые деревья, которые впоследствии подлежат вырубке. В этих рейдах участвуют специалисты управления экологии. Сегодня, 6 ноября, сухостой спиливают на улице Мало-Терновой и Комиссаржевской. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района.

- Всего в Центральном районе в 2018 году произведена вырубка 236 аварийно-опасных деревьев, а также произведена санитарная и формовочная обрезка 364 деревьев, - сообщает пресс-служба управы.