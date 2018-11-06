Воронежцы поставили оценку качеству дорог и парковок в нашем городе

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-06T13:38:39+03:00

Качество дорог действительно стало лучше, а вот по парковкам вопросов пока много Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Специалисты Domofond.ru предложили россиянам оценить качество дорог и доступность парковок по месту жительства. Так был составлен рейтинг 150 городов нашей страны. Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10.

- Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. При этом оценки выше 7 баллов не набрал ни один город, - отмечают исследователи.

Мнение жителей Воронежа с прошлого года немного изменилось, и их отметка поднялась на 0,2 балла. В итоге за дорожную инфраструктуру Воронеж получил – «4,7». Среди городов-миллионников наш город занимает 9 место. Вот только в общем рейтинге наша позиция заметно ниже – 53. Вообще второй год подряд первое место в рейтинге занимает город Грозный.