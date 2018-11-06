Воронежцам предлагают бесплатно пройти раннюю диагностику меланомы

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-06T13:03:40+03:00

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10 ноября в Доме молодежи пройдет профилактическая акция «День здоровья: ранняя диагностика меланомы». С 10.00 до 16.00 специалисты онкологического диспансера проведут профилактические осмотры и консультации.

В то же время сотрудники поликлиники №1 измерят воронежцам рост и вес, определят внутриглазное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови и степень насыщенности крови кислородом.

- Помимо этого врачи проведут для населения ЭКГ и анкетирование на выявление признаков рака, сахарного диабета и факторов риска развития инсульта, а также составят индивидуальные программы по здоровому образу жизни, - комментируют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Место проведения: ГБУ ВО «Областной молодежный центр», кинозал (кабинет 213) (г. Воронеж, пр. Революции, д. 32).