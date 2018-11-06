2018-11-06T12:46:56+03:00
Общество

Воронежские депутаты обсудили социально-экономическую стратегию развития города на 17 лет

Ее собираются вынести на публичные слушания 30 ноября
Юлия ТЕРНОВА
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В воронежской Гордуме обсудили стратегию социально-экономического развития Воронежа до 2035 года - то есть, на ближайшие 17 лет. Депутаты выскзались на тему того, что необходимо поменять в городе в ближайшие годы. Сергей Оганезов отметил, что у нас наконец должны появиться заводы по сортировке и переработке мусора. Председатель постоянной комиссии по физкультуре, делам молодежи и спорту Александр Чистяков отметил нехватку спортивных объектов. По его словам, необходимо резервировать землю под соцобъекты и парки, чтобы хорошие участки не переходили в частную собственность. Речь зашла и о том, что скоро в Воронеже будут разрабатывать новый Генплан, который призван наметить направления развития всей городской инфраструктуры.

К слову, стратегию собираются вынести на публичные слушания. Они пройдут 30 ноября в Воронежской городской Думе.

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