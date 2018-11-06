В 2018 году в Воронеже пять человек погибли и 69 пострадали по вине пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-06T11:58:52+03:00

140 человек поймали с начала года на повторном пьяном вождении

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В ГИБДД обнародовали статистику о том, сколько ДТП устроили нетрезвые водители в этом году в Воронеже. Правоохранители расчитали 37 аварий, в результате которых пять человек погибли и 69 - получили травмы по вине пьяных автомобилистов.

- Рейды и проверки на трезвость призваны не только выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, но и предупреждать дорожно-транспортные происшествия с их участием, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

С начала года и до настоящего момента в Воронеже сотрудники ГИБДД поймали на нетрезвом вождении 1225 человек. Причем 140 из них попались стражам порядка за рулем и в таком состоянии уже не в первый раз.