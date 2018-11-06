2018-11-06T11:40:22+03:00
Общество

Воронежские работодатели рассказали, какие льготы предоставляют сотрудникам

Многие компании готовы оплатить мобильную связь, а вот бесплатный спортзал - довольное редкое явление
Юлия ТЕРНОВА
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Работодатели, желая заманить к себе лучших кандидатов, могут использовать как дополнительный аргумент предоставляемые сотрудникам льготы. Аналитики HeadHunter рассказали, какие бонусы предоставляют своим работникам компании в Воронежской области. Оказалось, что 93 % компаний, зарегистрированных на портеле, оплачивают персоналу мобильную связь. Добровольное медицинское страхование есть у 43 % респондентов, автомобиль готовы предоставить 37 % работодателей. Питание на работе оказалось не такой популярной льготой: обеды сотрнудникам предлагают в 12 % мест. Самым редким бонусом оказался бесплатный спортзал: он есть у 6 %.

Вот некоторые любопытные данные о тратах компаний на сотрудников:

- На мобильную связь одного менеджера высшего звена работодатели Воронежской области в среднем тратят 24 000 рублей в год, - сообщают в HeadHunter. - Телефонные разговоры рядовых офисных сотрудников обходятся в два раза дешевле – около 12 000 рублей, а специалистов отдела продаж – до 18 000 рублей. На питание для менеджера среднего звена, в среднем, уходит 34 200 рублей в год. Интересно, что угощение обедами сотрудников отдела продаж обходится компаниям дороже – до 55 500 рублей в год.

Накладнее всего, что ожидаемо, обеспечить подчиненных транспортом:

- Так, машина для сотрудника отдела продаж стоит для компании 300 000 рублей в год. Расходы на транспорт для менеджера среднего звена составляют около 396 000 рублей, для топ-менеджера – до 1 225 000 рублей.

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