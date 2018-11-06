Воронежские и итальянские благотворители будут обучать сирот в Воронеже футболу

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-06T11:08:27+03:00

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Воронежская организация "Общие дети" совместо с итальянскими благотворителями решила запустить новый проект для ребят, проживающих в детских домах и интернатах области. Их будут обучать футболу. Этот международный проект придумали в миланском футбольном клубе "Интер Кампус". Как рассказали в "Общих детях", местных тренеров, которым доверят работать с ребятами, обучат спортивные гуру из Милана. Кроме того, воронежские тренеры пройдут инструктаж у психологов.

- В Воронеже и области пройдет серия тренировок для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и без попечительства родителей. С началом тренировок они получают новую футбольную форму и снаряжение. Занимаются с ребятами специалисты Воронежа, замечательные тренеры, любящие свое дело, - сообщают в группе благотворительной организации.

- Одной из основных проблем воспитанников детских домов является социальная адаптация. Программа "Интер Кампус" нацелена на развитие навыков общения детей, на обучение работе в команде, на воспитание спортивного поведения, - объясняют волонтеры.