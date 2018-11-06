2018-11-06T10:26:29+03:00
Происшествия

В Воронеже на Московском проспекте загорелись провода

Горожане стали очевидцами ЧП во вторник утром
Елена ФЕДЯШЕВА
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Провода горели в двух местахПровода горели в двух местахФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Водители и пассажиры, ехавшие утром во вторник, 6 ноября, по Московскому проспекту, стали свидетелями ЧП.

- На перекрестке улиц 45-ой Стрелковой дивизии и Московского проспекта в 8.30 горела линия электропередач, проходящая над дорогой, - рассказал нам наш читатель Николай.

Очевидец прислал фото с места ЧП. На нем видно, что горят открытым пламенем и дымят в двух местах.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, причиной ЧП стало короткое замыкание. На место выехала аварийная бригада электриков. Причину замыкания выясняют специалисты.

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