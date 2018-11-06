В Воронеже на Московском проспекте загорелись провода

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-06T10:26:29+03:00

Провода горели в двух местах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Изменить размер текста: A A

Водители и пассажиры, ехавшие утром во вторник, 6 ноября, по Московскому проспекту, стали свидетелями ЧП.

- На перекрестке улиц 45-ой Стрелковой дивизии и Московского проспекта в 8.30 горела линия электропередач, проходящая над дорогой, - рассказал нам наш читатель Николай.

Очевидец прислал фото с места ЧП. На нем видно, что горят открытым пламенем и дымят в двух местах.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, причиной ЧП стало короткое замыкание. На место выехала аварийная бригада электриков. Причину замыкания выясняют специалисты.