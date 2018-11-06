Под Воронежем "Гранта" насмерть сбила пенсионера, переходившего дорогу вне "зербы"

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-06T10:20:31+03:00

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Вечером в понедельник, 5 ноября, около 18.30 часов в селе Манино Калачеевского района "Лада Гранта" насмерть сбила пенсионера. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем отечественного автомобиля был 55-летний житель Волгоградской области. На улице Маяковского он не успел затормозить перед 62-летним мужчиной, который пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода.

В результате пострадавший местный житель скончался на месте - еще до того, как успели прибыть врачи скорой помощи. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту произошедшего.