2018-11-06T10:14:46+03:00
Происшествия

На трассе М-4 под Воронежем "Митсубиси" сбила пешехода: в полиции пытаются установить его личность

Мужчина погиб на месте
Юлия ТЕРНОВА
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В Павловском районе на 675 километре трассы М-4 накануне насмерть сбили человека. ДТП произошло около двух часов ночи. Водитель "Митсубиси Лансер" двигался со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, когда сбил неизвестного, пытавшегося пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. По данным главного регионального управления полиции, сбитый мужчина скончался на месте, до прибытия скорой.

Сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях случившегося. Личность погибшего пока не удалось установить. По факту ДТП проводят проверку.

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