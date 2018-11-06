Глубокой ночью в воронежском дворе загорелись "Митсубиси" и "Приора"
Иномарка сгорела полностью, "Лада" пострадала лишь частично
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В ночь на 6 ноября в Воронеже пожарные тушили иномарку, вспыхнувшую во дворе жилого дома на Лизюкова. Это случилось глубокой ночью. Звонок дежурным МЧС поступил в 01.54. Как сообщает региональное управление МЧС, уже в 02.08 пожарные потушили пламя. Правда, "Митсубиси" это мало помогло: автомобиль оказался полностью уничтожен огнем.
Пострадала и еще одна машина, на которую перекинулось пламя. Это "Лада Приора", которую припарковали рядом. Причину пожара теперь установят специалисты путем проведения ряда экспертиз.