2018-11-06T08:43:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Синоптики подготовили предупреждение на утро 6 ноября
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронежской области накануне объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стал не синегопад или мороз, а туман, снижающий видимость на дорогах. О том, что регион может окутать белой пеленой, предупредили сотрудники Гидрометцентра. По предположениям специалистов, в некоторых районах области туман должен был начать сгущаться вечером 5 ноября. Его обещали и сегодня утром, 6 ноября.

Конечно, в зоне риска в такой ситуации - автомобилисты. Если вы столкнулись с плохой видимостью, дела лучше отложить и подождать, пока просянится.

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