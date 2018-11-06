2018-11-06T01:14:35+03:00
Звезды

Воронежскую детвору научили разговаривать с чаем

Спектакль по книжке Тоона Теллегена показали на Маршакфесте
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Все подрядВсе подрядФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Слон из пледа, верблюды из ботинок, осы - из коробок. Детворе понятна эта условность. Так играет ребятня во дворах - приспосабливая, все что под рукой, для игры. Поэтому на спектакле «Все подряд», который показали на четвертом фестивале «Маршак», Моника и юные воронежские зрители понимали друг друга с полуслова.

Все подряд Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Все подрядФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Рассказчица представила малышам несколько сказок Тоона Теллегена из сборника «Не все умеют падать» - про черепаху и муравья, которые выясняли, что и почему болит, про слона, который мог бы зашвырнуть белку за тридевять земель, но не будет, потому что очень любит пить с ней вкусный ивовый чай. И да, про чай, с которым можно разговаривать, пока его не выпьешь. Детвора с удовольствием подыгрывала Белке и угощала чаем Слона из своих чашечек.

Все подряд Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Все подрядФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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