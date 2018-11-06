Воронежские водители зарабатывают 40 тысяч рублей, а московские - 70

СЕГОДНЯ 00:51 2018-11-06T00:55:21+03:00

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Специалисты сервиса по поиску работы Superjob проанализировали зарплаты водителей в 70 крупнейших городах России. Воронеж не стал исключением.

По данным портала, у нас труженики баранки зарабатывают выше среднеобластного уровня. (Который составляет 30 с хвостиком тысяч рублей - такую сумму ранее обозначил Воронежстат.) Так вот, водители легковых автомобилей получают 40 тысяч.

У представителей этой профессии в соседних областных центрах дела обстоят чуть хуже. В Белгороде водители легковых автомобилей зарабатывают в среднем 37 тысяч рублей, в Липецке и Тамбове - 35, в Курске - 34. А вот в Москве за ту же работу будут платить до 70 тысяч рублей в месяц. Вот и весь сказ.