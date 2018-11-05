2018-11-05T20:03:42+03:00
Общество

На американском кинофестивале AFM 2018 показали новый мультфильм воронежской студии

Компания Wizart представила анимационный фильм «Снежная Королева: Зазеркалье»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поклонников популярной франшизы «Снежная королева» в соцсети.Фото: из группы поклонников популярной франшизы «Снежная королева» в соцсети.
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На американском кинофестивале AFM 2018, который с 31 октября по 7 ноября проходит в Санта-Монике, воронежская анимационная студия «Wizart Animation» представила анимационный фильм «Снежная Королева: Зазеркалье». Согласно расписанию фестиваля, пооказ состоялся 2 ноября.

Режиссерами мульфильма выступили Алексей Цицилин и мультипликатор Роберт Ленс. Картина выйдет в широкий международный прокат уже в декабре 2018, а релиз в России состоится 1 января 2019 года.

Главная идея фильма - противостояние между волшебством и техническим прогрессом. Аниматорам удалось создать фантастический мир, в котором волшебство переплетено с техническим прогрессом. Огромный высокотехнологичный город, в котором происходит часть действия, изобилует всеми видами паровых повозок, дирижаблей, подводных лодок, автоматическими чистящими машинами и другими гаджетами. Но вместе с ним существует и Зазеркалье - мир волшебства и магии.

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