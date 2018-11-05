2018-11-05T19:17:36+03:00
Общество

«Добро пожаловать в 90-е»: на воронежца напали бутурлиновские таксисты

Местному жителю чудом удалось избежать драки из-за парковки
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Житель Воронежа Николай рассказал о своей необычной поездке в Калач. Вместе с мамой мужчина решил навестить бабушку, но во время вынужденной остановки в Бутурлиновке на него напали таксисты. Воронежцу чудом удалось избежать драки. Так что же там произошло? Свою историю мужчина опубликовал на портале «Пикабу».

От Воронежа до Калача около 230 километров. Дорога не близкая. Поэтому по пути мужчина принял решение остановиться в Бутурлиновке, чтобы сходить по нужде. Машину он оставил на парковке с разметкой возле одного из местных магазинов недалеко от автовокзала.

- Место возле дороги. Рядом куча машин, все места заняты. Подбегают два мужика лет 50-ти. И говорят: «Уезжай отсюда, здесь парковка такси», - рассказал автомобилист.

Мужчина покидать парковку не стал, так как знака, соответствующего словам местных, там не было. В итоге оказалось, что таксисты платят за стоянку владельцу какого-то местного магазина.

- Они на меня давай наезжать, типа: «Ты чего такой наглый!?». Я говорю: «Это общественная парковка, давай, вызывай полицию, разберёмся, где я неправильно стою и кому вы тут платите, и за что». После этого они с возмущением ретировались. А мы спокойно пошли по своим делам, Мысли о том, что проткнут колеса, меня посещали, но все обошлось. Короче, местный бандит, похоже, собирает бабло с бомбил, а их покоробило, что я бесплатно поставил на их место машину. Добро пожаловать в 90-е! - подытожил воронежец.

В комментариях к посту пользователи предположили, что хозяин магазина оборудовал парковку для клиентов. Поэтому и берет деньги с таксистов. А если он узнает, что они так разговаривают с потенциальными покупателями, «бомбилам» точно достанется.

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