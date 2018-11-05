2018-11-05T18:01:28+03:00
Спорт

Воронежские каратисты стали чемпионами ЦФО

Спортсмены завоевали 8 медалей. 5 из которых - золотые
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта Центра IRBIS TEAM RUSSIA.Фото: с сайта Центра IRBIS TEAM RUSSIA.
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В Липецке накануне состоялось Первенство ЦФО по каратэ. За возможность принять участие в Первенстве России боролись участники из 17 регионов Центрального федерального округа. Но воронежские спортсмены оказались сильнее. Атлеты завоевали целых восемь медалей, пять из которых - золотые. Об этом сообщили в пресс-службе Центра IRBIS TEAM RUSSIA в воскресенье, 4 ноября.

Золотыми финалами отличились Александра Лиджиева (18-20, до 50 кг.), Мария Дровненкова (18-20, ката), Богдан Скачков (16-17, до 68 кг.), Даниил Платонов (14-15 лет, до 70 кг.) и Глеб Урсалов (14-15 лет, до 63 кг.). Немного не хватило удачи Валерии Кешебян в финале категории юниорок свыше 59 килограммов. В решающем противостоянии со спортсменкой Москвы, при равном счете - 1:1, судейский корпус с минимальным преимуществом отдал предпочтение оппонентке; итог - второе место. Также, на третью ступень пьедестала почета поднялись Юлия Шаболтас (18-20 лет, до 61 кг.) и Артем Бурданцев (14-15 лет, до 63 кг.).

- Мы в целом весьма довольны выступлением наших спортсменов, заметно подтянулись новички, да и спортсмены среднего уровня, второго состава, уже претендуют на серьезные медали. Показывают яркие поединки. Теперь займемся формированием сборной команды на Молодежное первенство, - прокомментировал результаты Алексей Джиянов, председатель Правления Всероссийского центра спортивного каратэ, главный тренер Федерации каратэ Воронежской области.

Теперь наших спортсменов ждет молодежное первенство России. Соревнования стартуют в Оренбурге 7 декабря.

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