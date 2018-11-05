2018-11-05T16:47:31+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали малолетних автоворов

Двое парней украли из отечественной легковушки магнитолу и аккумулятор
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Воронеже поймали малолетних автоворов. Двое парней, 18 и 16 лет, украли из припаркованной отечественной легковушки магнитолу и аккумулятор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 5 ноября.

Выяснилось, что 26 октября воронежцы распивали спиртные напитки. После этого они решили немного «подзаработать». Один из них взял «шестерку» отца. На ней воронежцы приехали в во двор на улице Владимира Невского. Там они вскрыли отечественную легковушку, которая принадлежала 35-летнему местному жителю, вытащили из нее аккумулятор и магнитолу, а затем сбежали. Полицейские задержали автоворов в Северном микрорайоне и доставили в отдел полиции.

- Задержанные дали признательные показания и пояснили, что аккумуляторную батарею сдали в точку сбыта похищенного. Магнитола изъяли в ходе обыска, - прокомментировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа иномарка влетела в ограждение: водитель бросил машину и сбежал
Музыканты из Люксембурга сыграли воронежцам «Бременских музыкантов»
В снежных перьях: на фестивале «Маршак» воронежские малыши собрали спектакль-конструктор
Воронежцев растрогала жестокая история пса, брошенного в лесу
Юные воронежские зрители помогали строгать санки для спектакля театра имени Образцова
В Воронеже мошенник взял в долг у 83-летнего пенсионера 245 тысячи рублей и не вернул
Спектакли четвертого Маршакфеста посмотрели более 12 тыс зрителей
В Воронеже 19-летний внук избил и ограбил своего 79-летнего деда
В Воронеже «Фольксваген» влетел в грузовую ГАЗель: пострадали дети
Воронежцев ждет прохладная, но солнечная рабочая неделя
Воронежцев предупредили об опасной ловушке на одной из улиц города
В Воронеже пропавшего 80-летнего грибника нашли живым ночью на болоте
«В полу - дыры, на стенах - плесень»: воронежцы шокированы состоянием отделения почты
«Четверка», которая смогла: машину с воронежскими номерами сфотографировали в Скандинавии
Вафельное сердце: воронежским тинейджерам показали трогательный спектакль о дружбе