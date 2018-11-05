СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-05T16:47:31+03:00

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В Воронеже поймали малолетних автоворов. Двое парней, 18 и 16 лет, украли из припаркованной отечественной легковушки магнитолу и аккумулятор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 5 ноября.

Выяснилось, что 26 октября воронежцы распивали спиртные напитки. После этого они решили немного «подзаработать». Один из них взял «шестерку» отца. На ней воронежцы приехали в во двор на улице Владимира Невского. Там они вскрыли отечественную легковушку, которая принадлежала 35-летнему местному жителю, вытащили из нее аккумулятор и магнитолу, а затем сбежали. Полицейские задержали автоворов в Северном микрорайоне и доставили в отдел полиции.

- Задержанные дали признательные показания и пояснили, что аккумуляторную батарею сдали в точку сбыта похищенного. Магнитола изъяли в ходе обыска, - прокомментировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».