В центре Воронежа иномарка влетела в ограждение: водитель бросил машину и сбежал

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-05T16:55:39+03:00

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В центре Воронежа автомобиль «Вольво S80» влетел в ограждение. Водитель иномарки скрутил номера, бросил машину и сбежал, оставив после себя сломанные деревья и поваленный искореженный металлический забор. Фотографии последствий безумного ДТП горожане выложили в популярную группу в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел 5 ноября в 2.30 ночи на улице Кольцовской..36-летний водитель неожиданно поехал задним ходом и напоролся на клумбу.

На опубликованных снимках видно, что иномарка получила серьезные повреждения - у машины сильно разбиты бок и задняя часть. Очевидцев удивило то, что в этот момент автомобилист не зацепил другие машины, которых, по их словам, было вокруг штук 15.

Автолюбителя быстро нашли сотрудники полиции. Так что скрученные номера ему не помогли.