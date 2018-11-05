2018-11-05T15:46:55+03:00
Звезды

Музыканты из Люксембурга сыграли воронежцам «Бременских музыкантов»

Исполнители побывали на фестивале «Джазовая провинция»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Dock In AbsoluteDock In AbsoluteФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23-й фестиваль «Джазовая провинция» все время преподносит воронежцам сюрпризы. Форум обладает приятной атмосферой расслабленности, не стал исключением и вечер 3 ноября. Тон концерту задали музыканты из Люксембурга - трио Dock In Absolute. Команда стала «Открытием года-2017» по версии журнала Jazznews Magazine. Коллектив играет микс джазовой, классической и рок музыки. Она красивая, невесомая и очень кинематографичная - украсит любой фильм. Кстати, музыканты поразили воронежцев не только красотой своих сочинений, но и «приношением» стране, в которую приехали: когда со сцены заиграли первые аккорды «Песенки друзей» из мультфильма «Бременские музыканты», зрители не смогли сдержать эмоций. Музыкантов не отпускали.

- Мы счастливы играть в России, в Воронеже, - признались люксембуржцы со сцены и сделали на память селфи с ликующим залом.

Dock In Absolute Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Dock In AbsoluteФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эстафету приняли другие европейцы - The South Quartet из Германии. Отлично технически и музыкально оснащенный состав сыграл более консервативную программу.

The South Quartet Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

The South QuartetФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

The South Quartet Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

The South QuartetФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А завершили вечер американская джазовая вокалистка, одна из самых впечатляющих певиц на современной джазсцене 2000-х Моника Томас и яркий, самобытный джазовый квартет под руководством Константина Хазановича из Санкт-Петербурга.

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