2018-11-05T15:05:01+03:00
Звезды

В снежных перьях: на фестивале «Маршак» воронежские малыши собрали спектакль-конструктор

В программе театрального форума показали тактильную постановку
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Маршакфест приготовил спектакли даже для самых крохотных зрителей. Которые пока познают мир через прикосновения. Именно для таких карапузов режиссер Александра Ловянникова придумала «трогательную» постановку "Снежный ветер". В этом спектакле, который скорее можно отнести к мастер-классам, взаимодействие построено именно на том, что весь реквизит не просто можно, а нужно трогать. Актеры в костюмах зайцев раздают всем присутствующим невесомые «снежинки» - перышки. Когда робкий снежок усиливается до снегопада, в ход идут целые охапки перьев. В итоге, небольшом зале кружит настоящая метель, а малыши с упоением барахтаются в этих снежных «сугробах». Потом детвора с родителями «катают» комья для снеговиков, надевают своим творениям яркие шапочки и шарфы, строят деревянные домики и собирают из флизелина зеленые елочки. Бусами новогодние деревца украшают. А в конце из золотой фольги устраивают самый яркий праздничный салют.

Что интересно, играть в такую зиму понравилось даже родителям, которые с удовольствием помогали своим чадам устроить Новый год.

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