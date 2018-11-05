Воронежцев растрогала жестокая история пса, брошенного в лесу

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-05T15:06:35+03:00

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Воронежцев растрогала жестокая история пса, которого бросили в лесу в районе Отрожки. Хозяева оставили питомца на верную гибель. Теперь неравнодушные местные жители ищут нового владельца для верного зверя. Информация об этом появилась в популярной группе в соцсети накануне.

- Друзья, в Отрожке, в лесу, вот уже месяц совсем один живёт пес. Его бросили вместе с будкой и приказали охранять, он и не отходит от своего домика. Собака воет по ночам, наверное, очень тоскует по хозяину. Породу мы не знаем, может, помесь. Но он очень добрый, приветливый, умный и преданный. Очень жалко его, ведь впереди зима! Кому нужен лучший в мире друг и охранник во дворе? С желающими свяжемся сами, - написали воронежцы под фото.

В комментариях горожане обрушились с гневом на нерадивых хозяев собаки.

- Как? Как такого можно было бросить? - с непониманием восклицали местные жители.

Все же несколько человек откликнулись на мольбы автора поста. Они попросили связаться с ними и предложили свою помощь. Но до сих пор собаку никто не забрал. Если вы хотите спасти пса, напишите Анне.