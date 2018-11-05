2018-11-05T14:34:42+03:00
Звезды

Юные воронежские зрители помогали строгать санки для спектакля театра имени Образцова

Труппа привезла на Маршакфест кукольный спектакль про андерсеновского Снеговика
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Снеговик.Снеговик.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На четвертом фестивале «Маршак» побывал театр кукол имени Образцова. Театр с 80-летней историей показал ребятне историю «Снеговик» по сказке Андерсена, получившую две «Золотых маски-2013» за художественное оформление и работу актера.

Снеговик. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снеговик.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снеговик. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снеговик.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артист Андрей Нечев начал играть с юными зрителями еще до начала представления: детвора активно советовала кукольнику, как заставить деревянные санки лучше скользить с горки. Артист тут же «строгал-пилил», пуская в малышей стружку в качестве «снежинок». Так, слово за слово, действо переместилось к декорациям, где мальчишки на «справленных» санках скатились по горке, понеслись гурьбой по ледяной глади озера у домика с веселыми огоньками окошек и слепили того самого Снеговика. Наивный снежный персонаж постигает мир с помощью рассказов старого пса. Благодаря ему он научился мечтать о любви и пламенно влюбился… в кухонную печку. А по весне растаял. В лужицу от него воронежских зрителей пригласили пускать кораблики. После спектакля у артиста не было отбоя от юных театралов, мечтавших рассмотреть интерьер домика, устройство горки и механизм куклы-снеговика.

Снеговик. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снеговик.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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