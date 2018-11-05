В Воронеже мошенник взял в долг у 83-летнего пенсионера 245 тысячи рублей и не вернул
В Ярославской области сотрудники полиции задержали жителя Ставропольского края, который неоднократно обманывал пенсионеров. Очередной его жертвой в мае этого года стал 83-летний воронежец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 5 ноября.
Так, 28 мая около 12 часов дня на улице Ворошилова неизвестный на автомобиле «Деу-Эсперо» подъехал к 83-летнему воронежцу. Он рассказал, что приехал из другой страны, а все вещи и сбережения оставил на границе. Чтобы забрать их, ему нужны были деньги, которые он хотел одолжить. Доверчивый пенсионер дал ему 245 тысяч рублей. Взяв деньги, мошенник скрылся и больше не выходил на связь. Пожилой человек обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Накануне сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Ставропольского края, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Его задержали в Ярославской области.
- В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории других регионов, - прокомментировали в ведомстве.