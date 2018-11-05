Спектакли четвертого Маршакфеста посмотрели более 12 тыс зрителей

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-05T13:38:29+03:00

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4 ноября в Воронеже завершился IV детский фестиваль «Маршак». Театральный форум показал зрителям 28 спектаклей, прошли лекции и мастер-классы. На событиях Маршакфеста в этом году побывали более 12 тысяч человек.

- Программа сложилась: за эти 9 дней мы показали разные спектакли - драматические, музыкальные, кукольные. Я переживала, что они могут быть не приняты публикой. Но когда после «Принца и нищего» 800 человек в зале встали и кричали «ура», - это главная благодарность для меня! Такого приема нет нигде! Вы потрясающие, открытые, радостные, готовые к новому, - сказала на церемонии закрытия куратор программы Маршакфеста Варвара Коровина. - Надеемся на радостный следующий фестиваль.

Фестиваль завершился спектаклем Театра кукол имени Образцова «Старый сеньор и…» - по Маркесу.

Напомним, в программе форума показали замечательные музыкальные спектакли «Принц и нищий», «Японская сказка. Меч самурая», «Ваня и крокодил», необычные постановки для малышей «Крошечный океан» и «Снежный вечер», истории в жанре сторителлинга "Андерсен.В поисках сказки", «Семейная пекарня», «Мечтатель», кукольные «Железо», «С тех пор пингвины летают», пластический "Я Басе". Прекрасную премьеру показал Воронежский драмтеатр - «Чук и Гек».

- Признаюсь, что для меня тут случились некоторые приятные открытия, - сказала Варвара Коровина об участии в фестивале воронежских спектаклей, - я буду счастлива, если воронежские театры для детей начнут ездить с гастролями и станут известны всей стране.