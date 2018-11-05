СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-05T12:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 19-летний внук избил и ограбил своего 79-летнего деда. Парень был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 5 ноября.

Выяснилось, что 28 октября в полицию обратились сотрудники больницы. Они рассказали, что к ним поступил 79-летний местный житель, который был избит внуком.

По словам самого пенсионера, он находился в своей квартире на улице Минской, когда около 12 часов ночи в пьяном виде к нему пришел внук. Он стал требовать у деда деньги на алкоголь, но тот ему отказал. Разозлившись, парень несколько раз ударил его кулаками, а потом силой забрал паспорт, пенсионное удостоверение и 4 700 рублей. После этого внук сбежал.

Чуть позже, почувствовав недомогание, пожилой человек обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции быстро нашли парня. В отделе полиции он признал свою вину и раскаялся. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Также внук рассказал, что украденные деньги уже успел потратить на личные нужды, в том числе и на алкоголь. Похищенные документы он вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Горе-внуку теперь может грозить до 4 лет лишения свободы.