2018-11-05T11:34:44+03:00
Происшествия

В Воронеже «Фольксваген» влетел в грузовую ГАЗель: пострадали дети

Иномарка выехала на встречную полосу
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронеже «Фольксваген-Пассат» влетел в грузовую ГАЗель. Пострадали двое детей и водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 5 ноября.

Авария произошла в воскресенье, 4 ноября, в шесть часов вечера на улице Димитрова у дома 149/а. Водитель иномарки, 47-летний житель Липецкой области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ГАЗ-33022», за рулем которого находился 34-летний воронежец.

В результате ДТП водитель «Фольксваген-Пассат», а также его пассажиры, двое несовершеннолетних детей 10 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 80 ДТП, из них в областном центре – 51, на федеральных трассах - 1, в районах области – 28. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек.

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