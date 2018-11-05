СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-05T10:26:31+03:00

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Воронежцев ждет прохладная, но солнечная рабочая неделя. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +6 - +8 градусов. А вот в выходные похолодает. Такой прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр в понедельник, 5 ноября.

Днем понедельника ожидается неболшая облачность. Воздух прогреется до +7 градусов. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +1 градуса.

Днем 6 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура - до +7 градусов, а в ночь на среду столбик термометра опустится до 0.

7 ноября днем будет до +7 градусов тепла. А вот в ночь на четверг столбик термометра не поднимется выше +1 градуса.

Днем 8 ноября синоптики обещают небольшую облачность без осадков с температурой в +7 градусов. А вот в ночь на пятницу будет снова 0 градусов.

9 ноября днем воздух прогреется всего до +6 градусов, солнце спрячется - будет облачно. А вот в ночь на субботу ожидается легкий морозец до -2 градусов.

Днем 10 ноября будет всего +4 градуса тепла и пройдет кратковременный дождь. В ночь на воскресенье ожидается -4 градуса.

Завершится неделя температурой в +3 градуса. Синоптики также обещают небольшой дождь.