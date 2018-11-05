2018-11-05T09:51:45+03:00
Общество

Воронежцев предупредили об опасной ловушке на одной из улиц города

На тротуаре треснул пластиковый люк
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Воронежцев предупредили об опасной ловушке. На тротуаре на улице Юлюса Янониса недалеко от дома №11 треснул пластиковый люк. Фото местный житель опубликовал в соцсети в воскресенье, 4 ноября.

- Пусть люди знают, а то сейчас темнеет рано, кто-нибудь может провалиться, - написал горожанин под снимком.

Но многих воронежцев удивил даже не факт проломленного люка, а то, что сделан он из пластика.

- Часто встречаю такие в городе, некоторые уже проломлены. Почему чугун заменили на пластик? Это же небезопасно, - отметила горожанка.

Знающие местные жители объяснили, что такой пластик вполне может выдержать человека. К тому же материал этот заметко дешевле. А вот чугун предприимчивые граждане имеют свойство умыкать.

Дырам в люках тоже нашли объяснение. После введения платных парковок автомобилисты все чаще стали оставлять машины на тротуарах, а пластик на такой вес уж точно не рассчитан. Вот отсюда и трещины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже «Фольксваген» влетел в грузовую ГАЗель: пострадали дети
Воронежцев ждет прохладная, но солнечная рабочая неделя
В Воронеже пропавшего 80-летнего грибника нашли живым ночью на болоте
«В полу - дыры, на стенах - плесень»: воронежцы шокированы состоянием отделения почты
«Четверка», которая смогла: машину с воронежскими номерами сфотографировали в Скандинавии
Вафельное сердце: воронежским тинейджерам показали трогательный спектакль о дружбе
Воронежский «Буран» подписал контракт с еще одним вратарем
Маршакфест показал оперу «Ваня и крокодил» с воронежской певицей
Воронежский «Буран» потерпел от «Сарыарки» разгром - уже третий подряд
Известные спортсмены встретятся с воронежцами
Воронежской детворе небанально рассказали сказки Андерсена
Именинник принес победу воронежскому «Факелу» над «Сочи»
Неустойчивая погода сохранится в Воронеже до середины ноября
В Воронеже руферы снова забрались на шпиль башни на Девицком выезде
На оперный фестиваль в Воронеж приедут молодые певцы Мариинского театра
Пассажирка воронежской маршрутки пострадала из-за резкого торможения
В Воронежской области проверяют техническое состояние и документы пассажирских автобусов
Телефонный мошенник выудил у воронежской пенсионерки полмиллиона
В Воронеже задержали двухэтажный поезд из-за ЧП с локомотивом
В центре Воронежа машина попала в открытый люк
В Воронеже неизвестные разгромили антикафе
В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка
Вашу энергию да в мирное русло: Воронежский вор-силач потрудится на благо общества
Антимонопольная служба оштрафовала на 20 тысяч сотрудника воронежского комбината благоустройства
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем народного единства
Субботний вечер унес жизни двух жителей Воронежской области