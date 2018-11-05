Воронежцев предупредили об опасной ловушке на одной из улиц города

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-05T09:51:45+03:00

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Воронежцев предупредили об опасной ловушке. На тротуаре на улице Юлюса Янониса недалеко от дома №11 треснул пластиковый люк. Фото местный житель опубликовал в соцсети в воскресенье, 4 ноября.

- Пусть люди знают, а то сейчас темнеет рано, кто-нибудь может провалиться, - написал горожанин под снимком.

Но многих воронежцев удивил даже не факт проломленного люка, а то, что сделан он из пластика.

- Часто встречаю такие в городе, некоторые уже проломлены. Почему чугун заменили на пластик? Это же небезопасно, - отметила горожанка.

Знающие местные жители объяснили, что такой пластик вполне может выдержать человека. К тому же материал этот заметко дешевле. А вот чугун предприимчивые граждане имеют свойство умыкать.

Дырам в люках тоже нашли объяснение. После введения платных парковок автомобилисты все чаще стали оставлять машины на тротуарах, а пластик на такой вес уж точно не рассчитан. Вот отсюда и трещины.