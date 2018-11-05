В Воронеже пропавшего 80-летнего грибника нашли живым ночью на болоте

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-05T08:35:41+03:00

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В Воронеже в ночь на 5 ноября искали 80-летнего дедушку, который ушел за грибами и пропал. ЧП произошло в заповеднике близ Рамони. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Как рассказали поисковики, об исчезновении пенсионера им сообщили накануне вечером. Родственники пояснили, что телефон у дедушки сел еще в четыре часа дня. Тогда он сообщил, что направляется к машине, но так до нее и не дошел.

- На поиски сразу начало собираться много друзей и знакомых семьи пропавшего. Это все, конечно, отлично, и все молодцы. Но для нас это лишние неподготовленные люди в ночном лесу. Хорошо, что все вышли, но мало ли, что могло случиться, - пояснили волонтеры.

Также к поискам подключились сотрудники МЧС, полиции и лескоза.

В итоге в третьем часу ночи заблудившегося дедушку нашли в самой заросшей и заболоченной части заповедника.

- Из-за того, что он был очень слаб, потерял обувь, да и болото брало свое, эвакуация составила около двух часов. Ребята самоотверженно помогали старику пробираться по заболоченной местности, местами несли на руках, - рассказали поисковики.

По словам лесников, дедушка вряд ли пережил бы ночь, да и в той части леса его бы никто не смог найти. Теперь дедушка находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.