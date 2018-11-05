2018-11-05T00:43:06+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракт с еще одним вратарем

Теперь отдуваться за грехи партнеров придется и Александру Хомутову
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Хомутов сменил аутсайдера на команду, стоящую на три строчки турнирной таблицы выше.Александр Хомутов сменил аутсайдера на команду, стоящую на три строчки турнирной таблицы выше.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Полку Александров во вратарской линии «Бурана» прибавилось. К Пиманкину и Зубареву прибавился еще и Хомутов. Новый Александр поиграл за четыре клуба ВХЛ: «Спутник (Нижний Тагил), «Южный Урал» (Орск), «Рубин» (Тюмень), «Ермак» (Ангарск). Контракт у него, как и других «ураганных», действует до конца сезона.

Надо сказать, «Ермак» терпит бедствие даже чуть покруче, чем «Буран». Сибирский клуб занимает последнее, 29 место, в ВХЛ. Очков у него, правда, всего на три меньше, чем у «Бурана» - десять. Так что для Хомутова переход – небольшой шажок вперед.

И все равно за очередного Александра на последнем рубеже, вспоминая три разгрома подряд «Бурана», становится страшновато.

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