Воронежский «Буран» подписал контракт с еще одним вратарем

СЕГОДНЯ 00:42 2018-11-05T00:43:06+03:00

Александр Хомутов сменил аутсайдера на команду, стоящую на три строчки турнирной таблицы выше. Фото: с сайта ХК «Буран»

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Полку Александров во вратарской линии «Бурана» прибавилось. К Пиманкину и Зубареву прибавился еще и Хомутов. Новый Александр поиграл за четыре клуба ВХЛ: «Спутник (Нижний Тагил), «Южный Урал» (Орск), «Рубин» (Тюмень), «Ермак» (Ангарск). Контракт у него, как и других «ураганных», действует до конца сезона.

Надо сказать, «Ермак» терпит бедствие даже чуть покруче, чем «Буран». Сибирский клуб занимает последнее, 29 место, в ВХЛ. Очков у него, правда, всего на три меньше, чем у «Бурана» - десять. Так что для Хомутова переход – небольшой шажок вперед.

И все равно за очередного Александра на последнем рубеже, вспоминая три разгрома подряд «Бурана», становится страшновато.