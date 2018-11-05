«В полу - дыры, на стенах - плесень»: воронежцы шокированы состоянием отделения почты
Воронежцев шокировало состояние отделения почты России на улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе. Местный житель выложил фотографии полуразрушенного помещения в популярную городскую группу в соцсети в воскресенье, 4 ноября.
- Штукатурка сыплется с потолка, в полу - дыры, да такие, что можно легко ногу сломать. На стенах - плесень. И здесь работают люди. Какое должно остаться впечатление у нас от посещения почты, если даже к работникам относятся наплевательски, - написал под фото горожанин.
На снимках видно, как остатки линолеума кто-то попытался заклеить фирменным скотчем почты России. Сложно представить, как сотрудники работают в таком помещении целыми днями.
В комментариях пользователи отметили, что в таком плачевном состоянии находится не только это отделение.
- Я думал, нет хуже почты, чем на Лизюкова у «Аксиомы», а оказалось есть, - написал местный житель.
Подобные жалобы поступили от воронежцев и на почту в микрорайоне Подгорном.