2018-11-05T07:00:46+03:00
Общество

«В полу - дыры, на стенах - плесень»: воронежцы шокированы состоянием отделения почты

Местные жители опубликовали снимки в городском сообществе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Воронежцев шокировало состояние отделения почты России на улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе. Местный житель выложил фотографии полуразрушенного помещения в популярную городскую группу в соцсети в воскресенье, 4 ноября.

- Штукатурка сыплется с потолка, в полу - дыры, да такие, что можно легко ногу сломать. На стенах - плесень. И здесь работают люди. Какое должно остаться впечатление у нас от посещения почты, если даже к работникам относятся наплевательски, - написал под фото горожанин.

На снимках видно, как остатки линолеума кто-то попытался заклеить фирменным скотчем почты России. Сложно представить, как сотрудники работают в таком помещении целыми днями.

В комментариях пользователи отметили, что в таком плачевном состоянии находится не только это отделение.

- Я думал, нет хуже почты, чем на Лизюкова у «Аксиомы», а оказалось есть, - написал местный житель.

Подобные жалобы поступили от воронежцев и на почту в микрорайоне Подгорном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пропавшего 80-летнего грибника нашли живым ночью на болоте
«Четверка», которая смогла: машину с воронежскими номерами сфотографировали в Скандинавии
Вафельное сердце: воронежским тинейджерам показали трогательный спектакль о дружбе
Воронежский «Буран» подписал контракт с еще одним вратарем
Маршакфест показал оперу «Ваня и крокодил» с воронежской певицей
Воронежский «Буран» потерпел от «Сарыарки» разгром - уже третий подряд
Известные спортсмены встретятся с воронежцами
Воронежской детворе небанально рассказали сказки Андерсена
Именинник принес победу воронежскому «Факелу» над «Сочи»
Неустойчивая погода сохранится в Воронеже до середины ноября
В Воронеже руферы снова забрались на шпиль башни на Девицком выезде
На оперный фестиваль в Воронеж приедут молодые певцы Мариинского театра
Пассажирка воронежской маршрутки пострадала из-за резкого торможения
В Воронежской области проверяют техническое состояние и документы пассажирских автобусов
Телефонный мошенник выудил у воронежской пенсионерки полмиллиона
В Воронеже задержали двухэтажный поезд из-за ЧП с локомотивом
В центре Воронежа машина попала в открытый люк
В Воронеже неизвестные разгромили антикафе
В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка
Вашу энергию да в мирное русло: Воронежский вор-силач потрудится на благо общества
Антимонопольная служба оштрафовала на 20 тысяч сотрудника воронежского комбината благоустройства
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем народного единства
Субботний вечер унес жизни двух жителей Воронежской области