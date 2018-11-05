«В полу - дыры, на стенах - плесень»: воронежцы шокированы состоянием отделения почты

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-05T07:00:46+03:00

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Воронежцев шокировало состояние отделения почты России на улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе. Местный житель выложил фотографии полуразрушенного помещения в популярную городскую группу в соцсети в воскресенье, 4 ноября.

- Штукатурка сыплется с потолка, в полу - дыры, да такие, что можно легко ногу сломать. На стенах - плесень. И здесь работают люди. Какое должно остаться впечатление у нас от посещения почты, если даже к работникам относятся наплевательски, - написал под фото горожанин.

На снимках видно, как остатки линолеума кто-то попытался заклеить фирменным скотчем почты России. Сложно представить, как сотрудники работают в таком помещении целыми днями.

В комментариях пользователи отметили, что в таком плачевном состоянии находится не только это отделение.

- Я думал, нет хуже почты, чем на Лизюкова у «Аксиомы», а оказалось есть, - написал местный житель.

Подобные жалобы поступили от воронежцев и на почту в микрорайоне Подгорном.