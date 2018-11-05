2018-11-05T06:01:21+03:00
Общество

«Четверка», которая смогла: машину с воронежскими номерами сфотографировали в Скандинавии

ВАЗ-2104 покорил Норвежские горы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В одну из популярных городских групп в соцсети попала необычная фотография. ВАЗ-2104 с воронежскими номерами запечатлели у подножия водопада в Скандинавии. Это уже второй отечественный автомобиль из столицы Черноземья, который, несмотря ни на что смог проделать расстояние в несколько тысяч километров.

Все же не все пользователи Сети поверили в реальность снимка и предположили, что это просто фотошоп. Воронежцы решили - фото машины просто наложили на оригинальный кадр с водопадом.

Однако, стоит только вспомнить историю молодой пары из Воронежа, которая на тридцатилетней «восьмерке» путешествует по миру, и все сомнения сразу отпадут. Ведь они доехали до Владивостока, оттуда двинулись в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, где совсем недавно покорили перевал Ак-байтал на Восточном Памире, находящийся на на высоте 4655. Чем же эта «четверка» хуже? Возможно, владельцы отечественного авто вдохновились подвигом земляков и также отправились в непростой путь.

В комментариях горожане также отметили, что эта машина доедет куда угодно, но не каждый водитель решится на такой шаг.

А как вы считаете, смогла бы наша «четверка» добраться до Скандинавии? Или это все-таки фотошоп?

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