2018-11-05T00:18:17+03:00
Звезды

Маршакфест показал оперу «Ваня и крокодил» с воронежской певицей

Спектакль привезла на гастроли Московская филармония
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ваня и крокодил.Ваня и крокодил.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фестиваль «Маршак» старается показать воронежцам разные жанры театрального искусства. 2 ноября форум представил детворе и родителям оперу: Московская областная филармония привезла на гастроли музыкальный спектакль "Ваня и крокодил", поставленный на основе поэмы Корнея Чуковского.

Это яркое и многожанровое действо в исполнении госоркестра «Русские узоры» и группы «Акапелла Экспресс». Юные зрители с увлечением следили за перипетиями сказочного сюжета, где обиженные за собратьев звери Африки пошли на "проклятый Зоосад, где в неволе наши братья за решетками сидят". Взрослые считывали в спектакле с мотивами «Интернационала», питерскими видео на заднике и пролетарскими кожанками зверей - посвящение революции.

Солисты группы "Акапелла Экспресс" (не раз выступавшие в Воронеже) показали класс, меняя вокальные техники - легко переходя от оперных партий к эстрадной манере, джазу и даже битбоксу. Одну из партий - девочки Ляли, которую похитили звери и освободил Ваня Васильчиков - исполнила наша землячка Елизавета Антонова. Лиза родилась в Воронеже, впервые вышла на сцену в 3,5 года. Сегодня она студентка Российской академии музыки имени Гнесиных, солистка Московской областной филармонии и ансамбля «Русский колорит».

- Какое же это счастье - выступать в родном городе! Видеть родные и знакомые лица в зале и ждать с нетерпением реакции! Оно того стоило! Спасибо всем и каждому, кто был с нами в этот день! Спасибо большое, любимый зритель, за такую мощную поддержку! - написала Елизавета в своем Инстаграм.

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