Воронежский «Буран» потерпел от «Сарыарки» разгром - уже третий подряд

4 Нояб. 23:27 2018-11-05T00:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Помните хит известной в 90 годов «Дюны» с гениальными словами «А это где? И опять тебе скажу – в Караганде! А если хочешь, покажу»? Так вот «Сарыарка» из города, вдохновившего Виктора Рыбина сотоварищи, в очередной раз показала «Бурану», где его место. Тут уж впору вспомнить Николу Питерского из «Джентльменов удачи», который пытался Доценту это место показать…

Но это все лирика. А суровая правда жизни заключается в том, что все хорошее для «Бурана» в матче с Карагандой закончилось на шестой минуте, когда Руслан Хасаншин реализовал большинство и вывел воронежскую команду вперед – 0:1. Только разозлил хозяев.

И началось – на исходе первого периода Марк Лыпкань счет сравнял. В середине второго Дмитрий Стулов забивает вторую шайбу, впереди уже «Сарыарка» - 2:1. Потом двухминутное затмение «Бурана», и Олег Ломако на 34-й и Тадас Кумеляускас на 37-й сделали шансы «ураганных» хотя бы на очко совсем призрачными.

В третьем периоде на 51 минуте Эдгарс Сиксна реализовал большинство. Ну а потом защита «Бурана» сделала приятное Стулову, позволив ему уже на исходе игры оформить дубль – 1:6.

После матча главный тренер «Бурана» недоумевал, почему не работает его звездное по меркам ВХЛ нападение, ну и сказал, что сейчас защита откровенно плоха. Одним словом, много вопросов самому себе. В свою очередь рулевой «Сарыарки» Дмитрий Максимов порадовался, что его команда забила аж шесть шайб, ну и отдельно поликовал тому, что четыре из них забросили защитники. Типа удивили «Буран». Впрочем, удивить нашу команду сейчас несложно. Напомним, два матча до этого закончились поражениями от китайского «Ценг Тоу» - 2:7 и от «Торпедо» из Усть-Каменогорска – 1:5.

«Буран», остановившийся до и после Хеллоуина на дьявольской цифре 13 в графе очки, опустился на 26 место. Впереди выездной матч в подмосковном Чехове с местной «Звездой», идущей на девятом месте с 27 очками. Игра пройдет 6 ноября, начнется она в 19.00. Есть определенная интрига – неужели нас ждет четвертый разгром «ураганных» подряд?