Известные спортсмены встретятся с воронежцами

4 Нояб. 22:33 2018-11-04T23:28:39+03:00

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5 ноября воронежцев ждет творческая встреча с именитыми спортсменами. Пообщаться с горожанами придут известные гимнастки Ангелина Мельникова (серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в командном первенстве, чемпионка Европы в командном первенстве, член сборной команды России на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро) и Виктория Комова (двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в командном первенстве и многоборье, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы 2012 года в упражнении на брусьях, многократный призер чемпионатов мира и Европы, трехкратная победительница Юношеских Олимпийских игр 2010 года, победительница I Европейских игр 2015 года в Баку), а также мастер спорта по прыжкам на батуте, призер международных соревнований в командном зачете, бронзовый призер Чемпионата России в командном зачете, Чемпион России 2016 года Александр Азарян.

Встреча пройдет в батутном центре "Невесомомсть" (Ленинский пр-т, 174), начало в 18.00, вход свободный.