Именинник принес победу воронежскому «Факелу» над «Сочи»

СЕГОДНЯ 21:20 2018-11-04T21:21:03+03:00

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Долгонько «Факел» не побеждал. Мало кто ожидал, что это у него получится в матче с крепким середняком – «Сочи». Но, к счастью, в этот день были именины у Михаила Афанасьева. И он дал жару!

Сначала, правда, лучший бомбардир хозяев поля и всея ФНЛ Барсов упустил хороший момент. Но затем был бенефис Афанасьева. На 31 минуте он вывел Бирюкова практически на пустые ворота, и его тезка, понятное дело, не промахнулся – 0:1. А на 75 минуте именинник замкнул прострел Макарчука, ударив в противоход вратарю «Сочи» Заболотному – 0:2.

Победный гол забил Михаил Бирюков.Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» набрал 23 очка, но с 15 места не поднялся. Впереди у воронежцев домашний матч со столичным «Спартаком-2», идущим на пятом месте. Игра пройдет 10 ноября, начнется она в 17.00.