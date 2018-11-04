2018-11-04T20:05:33+03:00
Общество

Неустойчивая погода сохранится в Воронеже до середины ноября

А потом наступит зима
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие дни погоду в Воронеже будет кидать то в жар, то в холод. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет меняться от +12 до -1. С начала новой недели на нашу территорию придет антициклон. Благодаря ему осадки прекратятся, временами будет выглядывать солнце, но по ночам при ясном небе не исключены заморозки. Такая картина сохранится вплоть до середины ноября.

Но после 17 ноября резко похолодает. Может выпасть снег, а ночная температура опустится до минусовых отметок.

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