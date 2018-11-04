В Воронеже руферы снова забрались на шпиль башни на Девицком выезде
Подростки забираются на крыши ради острых ощущений и эффектных фотографий
фото предоставлено читателем
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В воскресенье, 4 ноября, воронежцы заметили на звезде, венчающей шпиль сталинской высотки на Девицком выезде, двух человек. Парни непринужденно расселись на конструкции без всякой страховки и делали селфи, чем немало напугали прохожих.
Надо отметить, что сообщения об опасных развлечениях экстремалов на этой башне появляются в интернете регулярно. Более того, руферы сообщают в сети, как забраться на шпиль. Оказывается, что доступ туда совершенно свободен.
Вероятно, обслуживающей высотку организации пора принять какие-то меры, чтобы прекратить опасные развлечения молодежи. Далеко ли до беды?..