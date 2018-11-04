На оперный фестиваль в Воронеж приедут молодые певцы Мариинского театра

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-04T18:44:17+03:00

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Маэстро Валерий Гергиев не раз признавался, что мечтает привезти спектакли Мариинского театра на гастроли в Воронеж. Но до реконструкции здания нашего театра оперы и балета это не представляется возможным. Тем не менее, Воронежский ТОБ придумал вариант сотрудничества с Мариинкой. С 21 по 24 ноября в Воронеже пройдет фестиваль «Молодые голоса Мариинского театра». В репертуарных оперных спектаклях нашей труппы вместе с ведущими солистами воронежской сцены выступят солисты Академии молодых оперных певцов, созданной при Мариинском театре и возглавляемой народной артисткой России Ларисой Гергиевой.

Художественный руководитель и дирижер фестиваля Юрий Анисичкин выбрал для оперного марафона шедевры русской классики. Откроет форум 21 ноября опера Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». На сложнейшую партию Германа Юрий Анисичкин пригласил тенора Артема Мелихова. Его дебют на сцене Мариинского театра состоялся в 2009-м. В творческом багаже певца множество теноровых партий, работа в качестве приглашенного солиста в Саратовском театре оперы и балета и на сцене театра Сан-Карло в Неаполе.

22 ноября представят оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», выступят воронежские артисты.

23 ноября в фестивальной программе еще одно великое творение Чайковского - «Евгений Онегин». Партию Ленского исполнит тенор Савва Хастаев.

На закрытии фестиваля, 24 ноября, сыграют «Иоланту» Чайковского. Главную женскую партию исполнит сопрано Ольга Маслова. Эта роль была ее дипломной работой в Воронежской академии искусств. Затем воспитанницу воронежской оперной школы пригласили в Академию молодых певцов Мариинского театра. Партию короля Рене исполнит бас Юрий Евчук.

Со стороны воронежской труппы в проекте заняты сопрано Светлана Дюдина, Оксана Шапошникова и Анастасия Черноволос, меццо-сопрано Юлия Проняева и Софья Овчинникова, тенора Назарий Немченко и Игорь Ходяков, баритоны Игорь Горностаев и Роман Дюдин, басы Александр Назаров, Антон Оршанский и Иван Чернышов.